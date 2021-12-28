اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:17 م
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"هل ارتداء المرأة للبنطلون حرام؟ وما شروط ارتدائه؟" دار الإفتاء توضح.. فيديو

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:16 م
"هل ارتداء المرأة للبنطلون حرام؟ وما شروط ارتدائه؟" دار الإفتاء توضح.. فيديو دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

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"ماهى اشتراطات لبس البنطلون للمرأة، وهل هو حلال أم حرام ؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
وقال عبد السميع: "صفات رداء المرأة لا يصف ولا يشف ولا يكشف، إذا توافرت فيه كل هذه الشروط فأنه حلال، وعلى هذا أى ثياب توافرت فيه هذه الصفات، أى أن أى رداء ليس كاشفا أو واصفا أو شفاف فهو جائز أن تلبسه المرأة".
 
وتلقى سؤال أخر، جاء به: كيف أقضى صلاة يوم كامل؟ هل أصليها اليوم بالترتيب أم الصلاة مع كل فرض فرض؟، وأجاب قائلا: هذا جائز وهذا جائز، يمكنه صلاتهم بالترتيب أو أن يصلى مع كل فرض فرض أخر، مشيرا إلى أن تارك الصلاة كسلا هو إنسان عاصى.
 
"هل الطفل الرضيع فى الجنة يشفع لأبويه، وهل يجوز الدعاء له؟"، ورد قائلا: بالطبع فى الجنة لأنه لم يذنب ويشفع لأبويه لأنه أُبتليو بسببه.
 
وحول جواز زيارة المقابر للمرأة الحائض، فقال: لا مانع أن تزور القبول بالآداب الشرعية بأن يكون معها محرم، وفى مأمن على نفسها وعلى مالها، وتزور القبر بقصد الإتعاظ لا تجلس عليه، وأن تدعوا لأحبائها ممن رحلوا، وكونها على غير طهارة فهذا لا يمنعها من زيارة القبر.
 

دار الافتاء

حكم ارتداء البنطلون للمراة

ارتداء المراة للبنطلون

هل البنطلون للمراة حرام

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