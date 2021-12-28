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وفى حاجة لإعادة نظر..

نواب لوزير التعليم: نتائج تطوير المنظومة التعليمية على الأرض غير مرضية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:44 م
نواب لوزير التعليم: نتائج تطوير المنظومة التعليمية على الأرض غير مرضية مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال النائب عادل النجار، إن تطوير المنظومة التعليمية وتطوير المناهج من الملفات الشائكة التى يحسب للوزير اقتحامها، ولكن عن تطبيق المنظومة على الأرض اتضح أن هناك بعض المشاكل تتمثل فى نقص الخدمات و الكثافات الطلابية والبنية التحتية ورواتب المعلمين وتأهيلهم  كما أن التعليم الفنى فى حاجة لإعادة نظر للمناهج لتتناسب مع سوق العمل لأن المناهج بوضعها الحالي لا تؤدى الغرض المطلوب من التعليم الفنى، بالإضافة لمشكلة عجز المعلمين.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس  وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
 
وقال النائب باسم حجازى، إن فكرة التطوير رائعة لأنها تعتمد على الفهم والرؤية الثاقبة ولكن مع التطبيق على الأرض النتائج غير مرضية مما يؤكد أن هناك خلل يستوجب ضرورة علاجه، فعلى سبيل المثال محافظة كفر الشيخ تعاني من الكثافة الطلابية مما يعكس عدم القدرة على تطبيق جودة التعليم فى هذه الأجواء، بالإضافة لأزمة عجز المعلمين بشكل صارخ.
 
وطالب حجازى، حل مشكلة الـ36 ألف معلم على مستوى الجمهورية لحل ولو جزء من أزمة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتنمية مهارات وقدرات المعلمين ليكونوا مؤهلين لتدريس المناهج الجديدة.

وزير التربية والتعليم

التربية والتعليم

الصف الرابع الابتدائى

الجلسة العامة

مجلس النواب

الكثافة الطلابة

عجز المعلمين

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