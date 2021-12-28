كتبت فاطمة خليل

تعانى كثير من النساء من زيادة الوزن في سن انقطاع الطمث، حيث إنه بعد سن الخمسين، تصبح العمليات الجسدية أكثر بطئاً، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ونتيجة لذلك، تتباطأ عملية فقدان الوزن ويصبح اكتساب الوزن أمرًا سهلاً بسبب صعوبة التمرين وانخفاض كتلة العضلات وتقليل قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية علاوة على التغيرات الهرمونية في هذا العمر، نتعرف في هذا التقرير على أبرز النصائح لإنقاص الوزن للنساء عند انقطاع الطمث، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب زيادة الوزن مع انقطاع الطمث

زيادة الوزن في فترة ما قبل انقطاع الطمث وبعدها أمر شائع ويحدث بسبب التقلبات في مستويات هرمون الاستروجين مع انخفاضها وهذا بدوره يؤثر على عملية حرق السعرات الحرارية والشهية كما أنه يؤثر على طريقة تخزين النساء للدهون.

يؤدي انقطاع الطمث إلى تحفيز الهرمونات ويؤدي إلى تقلبات تؤدي بدورها إلى تأثيرات نفسية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن إليكِ بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإنقاص الوزن في مرحلة انقطاع الطمث.

نصائح لإنقاص الوزن للنساء عند انقطاع الطمث

النظام الغذائي

يمكن أن تساعد إدارة تناول الطعام في التحكم في الوزن، باتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان وأحماض أوميجا 3 الدهنية. تساعد هذه الأطعمة في الحد من أعراض انقطاع الطمث يجب تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين قدر الإمكان بينما يجب عدم تضمين الأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة المصنعة لأنها يمكن أن تزعج مستويات الهرمونات لديك.



ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا مهمًا من الحفاظ على اللياقة البدنية لأنها تساعد النساء على اكتساب الكتلة العضلية المفقودة مما يسهل فقدان الوزن.

وتعد تقوية العظام وتحسين عملية التمثيل الغذائي من الآثار الأخرى للتمارين الرياضية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن.

في الأسبوع، يوصى بممارسة التمارين الرياضية 150 دقيقة للنساء فوق سن الخمسين.

يجب أداء التمارين ذات الشدة المعتدلة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع للحفاظ على الرشاقة.

إذا كنتِ تشاركين في تمارين عالية الكثافة ، فإن 75 دقيقة في الأسبوع ستكون كافية إذا كانت المرأة تتبع بالفعل أسلوب حياة نشطًا لن يكون القيام بتمرين روتيني في يوم واحد كافيًا ، فمن الضروري أن تحافظ على الاتساق لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

يجب أن تعتني النساء بأنفسهن بشكل إضافي أثناء انقطاع الطمث وأوقات ما قبل انقطاع الطمث لأنه لا يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك الجسدية فحسب، بل يؤثر أيضًا على صحتك النفسية أيضاً.