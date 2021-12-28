ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مخزن فى الجمالية

كتب سليم على

أمرت نيابة الجمالية الجزئية بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في محتويات مخزن، وإعداد تقرير للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة اليوم الثلاثاء، تمكنت من السيطرة على حريق نشب في محتويات مخزن بمنطقة الجمالية محافظة القاهرة.

تلقى رجال الحماية المدنية بلاغًا يفيد بوجود حريق شب في مخزن يستخدم لتشوين مخلفات ورق الكرتون والأعشاب، بمساكن حوش "عطا" بمنطقة الجمالية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده لمنع امتداده للمناطق المجاورة، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، وأمرت نيابة الجمالية بانتداب خبراء فحص آثار الحريق بإدارة الأدلة الجنائية، لفحص آثار الحريق وكشف أسبابه.