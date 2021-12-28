اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:59 م
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نائب رئيس اتحاد العمال: رسائل الرئيس من أسوان تؤكد انحيازه الدائم لحقوق العمال

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:44 م
نائب رئيس اتحاد العمال: رسائل الرئيس من أسوان تؤكد انحيازه الدائم لحقوق العمال مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أشاد مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للعمال منذ إطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنة لعمال مصر اليوم عندما أكد خلال افتتاحه لمصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيميا بأسوان، أن إصلاح قطاع الأعمال لن يكون على حساب حقوق العمال.

وأشار البدوى، فى بيان، إلى أن رسائل الرئيس بمثابة إنذار إلى كل القائمين على شركات قطاع الأعمال العام الذين سعوا خلال الفترة الماضية للتخلص من عمال الشركات ورفضهم الاستفادة من خبراتهم التى اكتسبوها على مدار سنوات طوال، فضلا عن محاولات النيل من مكتسباتهم على اعتبار أنهم السبب فى تراجع أداء تلك الشركات.
 
وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن انحياز الدولة المصرية للعمال لم يكن وليدة لحظة بل اتخذت القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات تصب في مصلحة العامل المصري؛ آخرها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 إلى جانب دعمه خلال أزمة جائحة كورونا جنيه، فضلا عن تأكيد الرئيس السيسي منذ أيام بأنه يتطلع بأن يصبح راتب العامل في مصر 10 أو 20 ألف جنيه.

ودعا البدوي القائمين على شركات قطاع الأعمال العام إلى تنفيذ توجهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع حتي يساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تستدعي فكرا جديدا ومنهجا مختلفا للتعامل مع كافة التحديات، وهو ما يتطلب أن يكون لدينا مسئولون على قدر من المسئولية كما يؤكد مرارا الرئيس السيسي.

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