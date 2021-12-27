اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأربعاء.. مؤتمر صحفى لرئيس اتحاد العمال لطرح رؤيته بشأن قانون العمل الجديد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:53 ص
الأربعاء.. مؤتمر صحفى لرئيس اتحاد العمال لطرح رؤيته بشأن قانون العمل الجديد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، مؤتمرا صحفيا، يوم الأربعاء المقبل، لعرض رؤية الاتحاد بشأن مجموعة من الملفات والقضايا الخاصة بملف العمل والعمال، والتي تتمثل فى 7 نقاط رئيسية هى: التشريعات التي يجرى مناقشتها خلال هذه الأيام في البرلمان ومنها قانون العمل الجديد، الاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة.
 
وأوضح الجبالى، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر دور العمال فى مساندة الدولة المصرية في معركة التنمية، وفى مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها تحدي "كورونا"، وعرض موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة بشأن المجلس القومى للأجور وانعكاسها على العمال خاصة في القطاع الخاص، فضلا عن موقف الاتحاد من المشروعات العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك داخل الاتحادات والمنظمات الدولية العربية والافريقية والدولية.
 
 

اتحاد العمال

جبالى المراغى

قانون العمل

الانتخابات العمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد العمال: من حق العامل الشكوى لـ"القومى للأجور" ضد مؤسسته حال مخالفتها للقرار

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:00 ص

نائب رئيس اتحاد العمال: تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية للنهوض بعلاقات العمل

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:59 ص

اتحاد العمال: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بـ2400 جنيه خطوة غير مسبوقة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:15 ص

نائب رئيس اتحاد العمال: 3 آلاف شركة خاصة طلبت الإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:42 م

نائب رئيس اتحاد العمال: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية لمكاسب أكبر للعمال

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:05 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة