مياه القناة: انتهاء المرحلة الأولى من إحلال وتجديد محطات الصرف بالسويس

السويس - محمد عزام

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية الإحلال وتجديد وصيانة محطات رفع الصرف الصحى بمحافظة السويس وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وصيانة محطة صرف الحرفيين، والزراير، وسوف يتم الانتهاء من الأعمال قريباً، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضى والحافظ عليها.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة محطة رفع صرف صحى زرب 1، ورفع الطاقة التصميمية من 45 ألف إلى 90 ألف متر مكعب يوم، ومحطة رفع صرف صحى زرب 2 بطاقة تصميمية 34 ألف م3، ويصبح إجمالى الطاقة التصميمية للمحطتين 120 الف متر مكعب يوم، وذلك لخدمة حى السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق١ وبورتوفيق٢ والسواحل وشبكات حى السويس، كما تم الانتهاء من محطة رفع صرف صحى الجبلايات بطاقة تصميمية 56000 متر مكعب، وتخدم خمسة محطات فرعية، وتلك المحطات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع أعمال المراحل النهائية لعملية الإحلال والتجديد التى يتم الانتهاء منها قريبا، فى محطة رفع صرف صحى الحرفيين بمنطقة الأمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب يوم، ومحطة رفع صرف صحى الزراير بحى الأربعين بطاقة تصميمية 10000 متر مكعب يوم، والتى تخدم اهالى مناطق الأربعين، وكفر كامل، واحمد عبده القديم، وشارع احمد عرابي، ومنطقة الغورى، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضى والحافظ عليها.