رئيس مياه القناة: الانتهاء من إحلال وتجديد محطات صرف صحى بورسعيد قريبا

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، انه سوف يتم الانتهاء قريباً من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة عدداً من محطات رفع ومعالجة صرف صحى محافظة بورسعيد، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضى والحافظ عليها، والاستمرار فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين فى إقليم محافظات القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع أعمال الإحلال والتجديد والصيانة التى تتم فى محطات رفع صرف صحى بورسعيد، منها محطة رفع صرف صحىA 28، والتى تعمل بطاقة تصميمية 72 ألف متر مكعب، بمنطقة الزهور، ومحطة معالجة صرف صحى بورفؤاد والتى تعمل بطاقة تصميمية 37 ألف و500 متر مكعب، ويتم الانتهاء منها قريبا، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة التى ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد وصيانة عدد من محطات الصرف الصحى بمحافظة بورسعيد وتعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية منها محطة صرف صحى الكاب بطاقة تصميمية 1000 متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحى أم خلف وتعمل بطاقة تصميمية 7000 متر مكعب، بمنطقة حى الجنوب، ومحطة رفع صرف صحى R 1، R 2، وتعمل بطاقة والتى تعمل بطاقة تصميمية 30، و20 ألف متر مكعب يوم، بمنطقة حى المناخ.



أعمال شركة المياه