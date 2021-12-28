مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ 7696 شكوى واستغاثة خلال عام 2021

الشرقية - إيمان مهنى

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين، للاستجابة لـ 7696 شكوى واستغاثة خلال عام 2021، وأكد المحافظ على أهميه مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بإرسال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها، ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون، موضحاً اهتمام القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بشكاوي المواطنين والعمل علي حلها وسرعة الاستجابة لها، ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون لكون مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام واجهه حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين.



وأضاف المحافظ، أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا العام لأهالي الشرقية، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتلبيه احتياجات المواطنين في صورة سياسات وبرامج قابله للتنفيذ.



من جانبه، أوضح محافظ الشرقية أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة (25) مرة خلال عام 2021 ، وذلك خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبية كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورًا.



وأشار المحافظ إلى أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات، كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.



وفى سياق متصل، أضاف إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد أستقبل خلال شهر ديسمبر الجارى (982) شكوي تم الرد علي (960) شكوى، منها بنسبة 97% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص (22) شكوى للرد عليها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والإستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.



وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الشكاوي التي إستقبلتها الإدارة خلال عام 2021 تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق، من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.