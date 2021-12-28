مقتل شاب فى مشاجرة مع آخرين بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب





تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث مشاجرة بعزبة الحريرى دائرة قسم أول الزقازيق، بين طرف أول "على" 23 عاما وصديقه وطرف ثانى "أكرم" و"عبد الرازق" بسبب خلافات بينهم. لفظ شاب أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطعنات وطلق ناري فى مشاجرة مع آخرين ناحية عزبة الحريرى دائرة قسم أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية.تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث مشاجرة بعزبة الحريرى دائرة قسم أول الزقازيق، بين طرف أول "على" 23 عاما وصديقه وطرف ثانى "أكرم" و"عبد الرازق" بسبب خلافات بينهم.

وتبين من التحريات التى أجراها ضباط قسم أول الزقازيق مقتل "على" من الطرف الأول متأثرا بإصابته بطعنات وطلق نارى، وتمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق من ضبط المتهمين "أكرم" و"عبد الرازق" عاطلين من الطرف الثانى، وجارى ضبط المتهم الثالث، وجرت إحالتهم جميعا للنيابة العامة، التى قررت برئاسة أحمد دياب، مدير نيابة قسم أول الزقازيق، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.