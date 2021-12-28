إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بقسم طهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة وقعت أحداثها بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج وتم ضبط المشاركين فيها بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في المشاجرة عبارة عن سلاح أبيض سنجه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة قسم طهطا وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها وتم تحرير محضرا بالواقعة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث قسم طهطا بوقوع مشاجرة ومصابين " طرف أول " محمد ع خ ا 32 سنة عامل مصاباً "جروح متفرقة بفروة الرأس" وحسين ع خ ا 24 سنة عامل مصاباً "كدمات متفرقة بالجسم" ووالدهما عبد الرحيم خ ا ع 60 سنة عامل.

وبين " طرف ثان " محمود م ش ع33 سنة نجار مصاباً " بجرح شبه نافذ بالصدر وجروح وسحجات بالعضد الأيسر والساعد الأيمن " وشقيقه أحمد م ش ع 27 سنة عامل مصاباً " جروح قطعية متفرقة بالجسم"، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منها علي الأخر بالضرب، واتهم الطرف الثاني الطرف الأول بالتعدي عليهما بسلاح أبيض سنجه " تم ضبطها" وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحريرا محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.