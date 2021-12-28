اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:16 م
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مفاجأة.. زوج سيدة بنى سويف تخلص منها ومن أطفاله بوضع السم فى المحشى

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:15 م
مفاجأة.. زوج سيدة بنى سويف تخلص منها ومن أطفاله بوضع السم فى المحشى جثة -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أقدم زوج على التخلص من زوجتة، وأطفاله الثلاثة، بوضع السم لهم فى الطعام، بمدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وكشفت التحقيقات، أن الزوج هو من تخلص من أولاده، وزوجته، فى واقعة وفاة سيدة، وأطفالها الثلاثة، بمحافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء.
 
وبدأت نيابة مركز الواسطى، التحقيق مع زوج لاتهامة بقتل زوجته، وأطفاله الثلاثة، بوضع سم الفئران لهم ببنى سويف، لمروره بضائقة مالية.
 
 
ينتظر أهالى السيدة وأولادها الثلاثة الذين توفوا داخل منزلهما بإدعاء تسمم غذائى، قرار النيابة والخاصة بالجثانين الأربعة  
 
 
من جانبة ، كان المستشار مصطفى المتناوى، المحامى العام بنى سويف، قرر انتداب فريق من النيابة  مناظرة جثث سيدة وثلاثة من أطفالها  فى محل الواقعة، وانتداب الطب الشرعى مع إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة .
 
وقرر المحامى العام لنيابات بنى سويف  استدعاء زوج المتوفية والجيران لسماع اقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .
 
وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف. 
 
 
 

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