مطار الغردقة يستقبل 19 رحلة طيران روسية تقل 3 آلاف سائحا

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، 19 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح روسي الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية أسبوعية تصل للغردقة.

وتتبع الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى الإجراءات الاحترازية المتبعة بدقة شديدة منذ نزول السائح لأرض المهبط، وصولا للفندق السياحي المقرر الإقامة فيه.

وتشهد فنادق الغردقة ومرسى علم خلال الأيام الحالية استعدادات مكثفة للاحتفال بأعياد رأس السنة، حيث تشهد الفنادق نسب أشغال مرتفعة قد تتخطى الـ80%.