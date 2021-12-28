وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن الإعصار المعروف محليا باسم "أوديت" تسبب أيضا في تضرر وتدمير أكثر من نصف مليون منزل ونزوح أكثر من 561 ألف شخص.

وضرب الإعصار الذي يعد الأقوى في الفلبين هذا العام الأنحاء بوسط وجنوب البلاد في 16 و17 من ديسمبر الجاري وتسبب في سقوط أعمدة الكهرباء والأشجار وحدوث فيضانات مميتة، وقال مسؤولو الدفاع المدني أن أكثر من 4 ملايين شخص يتلقون المساعدات في 430 مدينة وقرية بالبلاد.