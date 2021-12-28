اليوم السابع
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مسئولة باليونسكو: مصر أجادت فى إدارة أزمة كورونا وسياسة الدعم الاجتماعى.. فيديو

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:05 م
مسئولة باليونسكو: مصر أجادت فى إدارة أزمة كورونا وسياسة الدعم الاجتماعى.. فيديو جابريلا راموس المدير العام المساعد باليونسكو
الرياض ـ إيمان حنا

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قالت جابريلا راموس، المدير العام المساعد باليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر أدارت أزمة كورونا بشكل جيد وتمسك بزمام الأمور فيما يتعلق بالتعامل مع الجائحة.

وأكدت جابريلا، من الرياض، أن قرارات الدولة المصرية صائبة فيما يخص الدعم المجتمعى، وأضافت قائلة:" أعتقد أن استمرار عملية التلقيح ودعم المتضررين جراء الجائحة سيساعد على التعافى من تلك الأزمة".

وأوضحت جابريلا، أن هناك إنجاز على مستوى العالم فى مسعى لمحاولة احتواء جائحة كورونا والمتحور الجديد ، وتوفير اللقاح وهذا يعطينا الأمل ، ولكن هناك حالة من عدم التوازن ، حيث إن معلات التطعيم ضد كورونا مرتفعة فى بعض البلدان مثل مصر ، لكن  دول أخرى لم تصل لمرحلة التغطية الكاملة

ووجهت جابريلا الدعوة للجميع لتلقى اللقاح ، والاستمرار فى حملات التوعية للآخرين بأهمية تلقيه ، ومن جانب آخر علينا أن نعترف بأهمية وتأثير الاقتصاد ومدى دعم الدولة ودعم قطاع الصحة فى مساعدة الجميع على مواجهة الجائحة لكننا فى حاجة إلى تعديل التدابير اللازمة لعلاج الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التى تركتها جائحة كورونا .

وأشارت إلى مشاركتها فى اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذى عقد مؤخرا فى الرياض، وتطرقت إلى مناقشة الوضع العالمى الحالى فى مواجهة المتحور الجديد أوميكرون ، موضحة أن هناك هناك جهود دولية لمحاولة احتواء أزمة الوباء.


كورونا

جائحة كورونا

مصر وازمة كورونا

اليونسكو

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