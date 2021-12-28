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مدير مبادرة دعم صحة المرأة: يجرى يوميا تحديث البنية التحتية ونقدم العلاج مجانا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:24 ص
مدير مبادرة دعم صحة المرأة: يجرى يوميا تحديث البنية التحتية ونقدم العلاج مجانا سرطان الثدي
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق المبادرة في شهر مارس 2019 للاهتمام بصحة المرأة، ويجرى يوميا تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، بجانب الكشف المبكر في 3500 وحدة صحية بأنحاء الجمهورية، لفحص المصريات بشكل سريع، وجرى الكشف على 21 مليون مرأة وفقا للمبادرة الرئاسية.

أضاف مرسي، في مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مبادرة صحة المرأة تغطي أمراض الثدي بشكل كامل، والعلاج يقدم للمواطنات بشكل مجاني تماما، مؤكدا أن أهم مكسب في المبادرة هو الفحص الدوري، والذى أصبح حقيقة في مصر لأول مرة.

وتابع: "يجرى حاليا تحديث وميكنة المنظومة بالكامل لاستبدال الأوراق بشكل إلكتروني، وأكثر مرض يهدد المرأة المصرية هو السمنة، لعلاقته بطبيعة الحياة والأكل وكل ذلك يتطلب تغيير شديد في الثقافة المصرية، ويجب ممارسة الرياضة بحد أدنى 3 مرات في الأسبوع، بجانب وضع نظام للأكل ومواعيده".

 

وأشار إلى أن الكشف المبكر لأمراض الثدي، مكن الدولة من اكتشاف المرض في بداياته لعلاجه والقضاء عليه للحفاظ على صحة المرأة، لاسيما وأن الكشف المبكر يساعد في السيطرة على أمراض الثدي، قائلا: "كل من يملك رقم قومي يستطيع أن يحصل على الكشف والعلاج بشكل مجاني".


سرطان الثدي

مبادرة دعم صحة المراة

صحة المرأة

المبادرات الرئاسية

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