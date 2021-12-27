محافظ بورسعيد يتحمل تكلفة إيجار محلات مغلقة لتوزيعها على الشباب

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن تحمله تكلفة إيجارات المحلات المغلقة بمنطقة الأمل في مدينة بورفؤاد، مقابل توزيعها على الشباب من المنطقة لتوفير كافة الخدمات للسكان من أفران ومطاعم وسوبر ماركت ومكتبات ومحلات الفاكهة والخضراوات.
واطلع المحافظ على حجم الأعمال التى جرت بالمنطقة، وذلك ضمن أعمال الخطة الشاملة لتطوير منطقة الأمل، كما تابع مدى توافر كافة الخدمات التي يحتاج إليها سكان المنطقة.
ووجه المواطنين بالحفاظ على ما يجرى إنجازه من اعمال تطوير ودعم خطة التنمية التى تقوم بها محافظة بورسعيد.
محافظ بورسعيد يتحمل تكلفة إيجار محلات مغلقة لتوزيعها على الشبابالإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:41 م
جانب من الحدث
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن تحمله تكلفة إيجارات المحلات المغلقة بمنطقة الأمل في مدينة بورفؤاد، مقابل توزيعها على الشباب من المنطقة لتوفير كافة الخدمات للسكان من أفران ومطاعم وسوبر ماركت ومكتبات ومحلات الفاكهة والخضراوات.
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