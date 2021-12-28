محافظ بنى سويف يوجه بالاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة العاملين بالتعليم

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الاستفادة من الكوادر العلمية من العاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية من حملة الدرجات العلمية " ماجستير ودكتوراه"،وتوظيف تلك الخبرات للمشاركة في تنمية وتطوير الأداء الحكومي بالمديريات الخدمية ، وضرورة الدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والعطاء والاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة في تقلد المناصب القيادية للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من تلك الطاقات لتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري.



جاء ذلك خلال مناقشته لنتائج الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ عمرو شحاتة،مع حملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالتربية والتعليم، وفي حضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام وذلك لبحث ومناقشة مقترحاتهم وتقديمها في شكل مشروع يشهم في تطوير منظومة العملية التعليمية.



حيث أكد"شحاتة"على ضرورة الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه لما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية لخدمة وتطوير العملية التعليمية وتوظيف نتائج البحوث والدراسات التربوية والإدارية لخدمة النظام التربوي والإداري،مشيراً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات تضم جميع حملة الماجستير والدكتوراه على مستوى المديرية لإتاحة الفرصة أمامهم عند اختيار القيادات التعليمية وبناء صف ثاني من القيادات،موجهاً بعقد ورش عمل "بحسب كل تخصص" لتنفيذ المقترحات وضمان فاعلية التنفيذ،إلى جانب تشكيل مجلس حكماء أو استشارى التعليم لتقديم كل الدعم الفنى لخدمة العملية التعليمية.





الإجتماع







