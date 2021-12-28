محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع محور الفريق كمال عامر " الزمر سابقا"

كتب سيد الخلفاوى

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية رافقه خلالها اللواء محمد كيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بمشروع محور الفريق كمال عامر " الزمر سابقا " وتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ الاعمال .

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نقلة غير مسبوقة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وإحدى المشروعات التي حظت بها محافظة الجيزة هي محور الفريق كمال عامر والذي يعد أحد مشروعات الطرق القومية لكونه يربط حركه السير مع عدد من المحاور المرورية الهامة وسوف يحقق نقلة نوعية في حل الإختناقات المرورية بالعديد من القطاعات.

وخلال الجولة أكد المحافظ علي أنه سوف يتم تدعيم مسار المحور بعددِ من كباري المشاه لخدمة المواطنين والمنشأت والمدارس الموجودة علي جانبي مساره وكذا تنفيذ الدورنات الموجودة أسفل المسار طبقآ للمعايير الفنية والمواصفات القياسية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .

لافتاً أنه سيتم استغلال الباكيات الموجودة أسفل الكوبري في إنشاء مواقف حضارية وساحات إنتظار لخدمة المواطنين ولعدم إنتظار السيارات بنهر الطريق.