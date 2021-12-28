محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع محور الفريق كمال عامر " الزمر سابقا"

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية رافقه خلالها اللواء محمد كيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بمشروع محور الفريق كمال عامر " الزمر سابقا " وتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ الاعمال .
وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نقلة غير مسبوقة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وإحدى المشروعات التي حظت بها محافظة الجيزة هي محور الفريق كمال عامر والذي يعد أحد مشروعات الطرق القومية لكونه يربط حركه السير مع عدد من المحاور المرورية الهامة وسوف يحقق نقلة نوعية في حل الإختناقات المرورية بالعديد من القطاعات.
وخلال الجولة أكد المحافظ علي أنه سوف يتم تدعيم مسار المحور بعددِ من كباري المشاه لخدمة المواطنين والمنشأت والمدارس الموجودة علي جانبي مساره وكذا تنفيذ الدورنات الموجودة أسفل المسار طبقآ للمعايير الفنية والمواصفات القياسية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .
لافتاً أنه سيتم استغلال الباكيات الموجودة أسفل الكوبري في إنشاء مواقف حضارية وساحات إنتظار لخدمة المواطنين ولعدم إنتظار السيارات بنهر الطريق.
شملت جولة محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير مسار محور الفريق كمال عامر بدءاً من منطقه نصر الدين وحتي ميدان الحسينية والتي شدد خلالها المحافظ علي رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتنبيه علي سائقي سيارات السرفيس بالإلتزام بالأماكن المخصصة لهم لعدم إعاقة الحركة المرورية.
كما وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بتدعيم الشارع بأعمدة إنارة حديثة وتقليص مساحة أرصفة المشاه خاصة بالمناطق المجاورة لمطالع ومنازل الكوبري لتحقيق المرونة اللازمة لقائدي المركبات وكذا رفع كفاءة الأسوار الموجودة بشارع ترعة الزمر لكي تتكامل أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة .
مشددآ علي عدم السماح لمعارض السيارات بالتعدي علي أرصفة المشاة لعرض السيارات وفي حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود منصور مستشار رئيس جهاز التعمير والأستاذ محمد نور رئيس حي العمرانية و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس.
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