محافظة الجيزة تواصل رصف متفرعات من شارع الهرم.. فيديو

تنفذ محافظة الجيزة أعمال تطوير عددا من المحاور والشوارع المتفرعة من شارع الأهرام في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتيسير الحركة المرورية، وفي ذلك الإطار قامت المحافظة من خلال حي العمرانية انطلاقا من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/ 2022 الانتهاء من فرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع ستوديو الأهرام المتفرع من شارع الهرم.

بالإضافة إلى البدء في فرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع الوحدة العربية وذلك من شارع الهرم حتي شارع السادات، كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بالبدء بفرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع الهنيدي وذلك من شارع الهرم حتي شارع محمود عامر.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل علي المواطنين، وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ لخطط الرصف الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء والمراكز للاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم رصد 23 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لرصف عدداً من الشوارع الهامة بحي شمال الجيزة، مشيراً أنه جارى رصف وتطوير شارع الأقصر بطول حوالى 1.6 كم وبعرض 20 مترا والذي يعد أحد المحاور المرورية المهمة.