اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:20 م
أكرم القصاص
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محافظ البحيرة يقرر حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى بمدينة كوم حمادة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:49 م
محافظ البحيرة يقرر حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى بمدينة كوم حمادة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى بمركز ومدينة كوم حمادة وتهدف الحركة الجديدة إلى ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمه للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم

وتضمن القرار كل من :-

1 - مبروك عطا عبد الجواد عثمان - رئيس قرية شابور بمركز كوم حمادة للعمل رئيساً لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.

2- وليد جمال الدين سيف الله رحمى - رئيس قرية كوم شريك بمركز كوم حماده ، للعمل رئيساً لقرية البريجات بمركز كوم حمادة .

3- اسلام عيد محمد رضوان - رئيس قرية البريجات بكوم حمادة ، للعمل رئيساً لقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة .

4- وجيه فتح الله مصطفى الغندور - رئيس قرية النجيلة بمركز كوم حمادة ، للعمل رئيساً لقرية شابور بمركز كوم حمادة .

 

 


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