البحيرة 2021 تتخلص من المخلفات.. الانتهاء من محطتين تجميع وسيطة بدمنهور وكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل فى جميع المجالات وكافة مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوى .

تم خلال العامين الماضيين وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولى المحافظة إهتمامًا كبيرًا ودعمًا متكامل لا ينقطع، تنفيذ 3528 مشروع على أرض المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

وأكد محافظ البحيرة أن المحافظة تسابق الزمن لسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات كما تم تطوير وانشاء منظومة متكاملة للتخلص الأمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ فى تلك الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مشيراً أن قطاع النظافة شهد خلال عام 2021 تطور ملحوظ للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أى تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالى والحضارى ،حيث حققت المحافظة ومن خلال التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تطورا واضحاً فى المنظومة من خلال تزويدها بأحدث المعدات و افتتاح محطتين تجميع وسيطة بمركزى دمنهور وكفر الدوار ومدفن صحى بمركز بدر بتكلفة إجمالية 117 مليون جنيه.

وتشمل المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار مقامة على مساحة 2690 م٢ وبتكلفة 25 مليون جنيه، لإستيعاب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة وتتسع المحطة لإستقبال ما يقرب من 500 طن يومياً.

وكذا محطة التجميع الوسيطة بمنطقة دهشور بدمنهور لإستيعاب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة والمقامة على مساحة واحد فدان بتكلفة 20 مليون جنيه، تشمل الأعمال الإنشائية 5 سيارات نقل 20 طن ولودر و10 صناديق كبيرة 20 طن وتعمل المحطة بطاقة 500 طن يومياً من القمامة، وتسهم فى رفع مستوى النظافة بمدينة دمنهور والقرى التابعة لها، حيث سيتم تجميع المخلفات الصلبة والقمامة بالمحطة الوسيطة وإعادة تحميلها على الحاويات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى وجارى التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء محطات مماثلة بجميع المراكز والمدن.

* المدفن الصحى بمركز بدر على مساحة 10 فدان من إجمالى 60 فدان للتوسعات المستقبلية وهو عبارة عن خلية دفن صحى تصل السعة الاستيعابية لها حوالى 350 ألف طن مخلفات، وكذا بحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوى على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.