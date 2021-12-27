تضامن بورسعيد تُقيم احتفالا لـ" قادرون باختلاف".. والمحافظ: فخور بيكم

بورسعيد - محمد عزام

أقامت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة بورسعيد بقيادة الدكتورة سوسن حبيش ، اليوم الاثنين، احتفالا كبيرا للأطفال ذوي الهمم تحت عنوان قادرون باختلاف، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد



شهد الحفل تلاوة القرأن الكريم من شيخ من ذوي الهمم، وذلك بعد أداء السلام الوطني، ورفع قادرون باختلاف أعلام مصر، وقدموا الأغاني الإستعراضية الوطنية، والتي تشيد باهتمام الدولة بهم والعمل من أجل مستقبل أفضل لذوي الهمم.



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي فخره واعتزازه بابنائه من ذوي الهمم، مؤكدًا أنهم استطاعوا تحقيق البطولات وأبدعوا في مجالات مختلفة، وذلك لإيمانهم بالله وقدراتهم.



وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات رئاسية بتسخير كافة الإمكانيات لذوي الهمم، مشيدًا باحتفال الرئيس بهم والإستجابة لمطالبهم، قائلاً: الرئيس كان سعيد بالجلوس معهم والإستماع اليهم.



من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن حبيش علي أن كافة مؤسسات الدولة تعمل من أجل قادرون باختلاف، وأشادت باهتمام المحافظ بهم والعمل من أجل دمجهم بالمجتمع، وتلبية كافة مطالبهم.



وقدما المحافظ ووكيل الوزارة شهادات التقدير والدروع للأطفال من قادرون باختلاف وسط فرحة وسعادة بالغة واجواء إحتفالية، وحرص الأطفال علي التقاط الصور التذكارية خلال الحفل.





احدي العروض الفنية



المحافظ يحمل إحدى الاطفال



تكريم احد شباب قادرون باختلاف



جانب من اهدي الصور التذكارية



جانب من تكريم المحافظ لإحدي الفتيات



وكيل وزارة التضامن الاجتماعي









