اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:05 م
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مجلس الوزراء الكويتى يعقد غدا أول اجتماع له برئاسة الشيخ صباح الخالد

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:50 م
مجلس الوزراء الكويتى يعقد غدا أول اجتماع له برئاسة الشيخ صباح الخالد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى
الكويت /أ ش أ/

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يعقد مجلس الوزراء الكويتى، غدا الأربعاء، الاجتماع الأول له برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عقب أداء اليمين الدستورية أمام ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

وذكرا صحيفة (الأنباء) الكويتية أن الاجتماع يتضمن جدول أعمال تناقش عدة بنود رئيسية، منها التنسيق بشأن الجلسة البرلمانية التى تحضرها الحكومة فى 4 يناير، إلى جانب تكليف وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بإعداد مشروع قانون ميزانية الدولة الجديدة للعام المالى 2023/2022، بالاضافة الى توجيهات رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول إعداد برنامج عمل للحكومة الذى ستلتزم بتقديمه فى الموعد الدستورى خلال شهر من تشكيلها متضمنا الجداول الزمنية للمشروعات الواردة به.

 


مجلس الوزراء الكويتى

الكويت

اخبار الكويت

صباح الخالد

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