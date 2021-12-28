اليوم السابع
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مجزرة فى كولورادو الأمريكية.. مسلح يقتل 4 ويصيب 3 بينهم ضابط فى مطاردة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:50 ص
مجزرة فى كولورادو الأمريكية.. مسلح يقتل 4 ويصيب 3 بينهم ضابط فى مطاردة اطلاق نار -ارشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت الشرطة الأمريكية في كولورادو مقتل رجل مسلح تسبب في قتل 4 أشخاص، وإصابة 3  بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار في مواقع متعددة في دنفر وضاحية ليكوود ‏.

 

وأفادت قناة فوكس بأن المسلح قُتل برصاصة في ليكوود، وقالت السلطات إنها تبحث في منطقة في ‏بلمار عن مشتبه بهم إضافيين محتملين.‏

 

وذكرت الشرطة أن إطلاق النار الأول وقع في دنفر وأسفر عن مقتل سيدتين، وأصيب شخص آخر، ‏ووقع إطلاق نار منفصل أسفر عن مقتل رجل آخر في مكان آخر بالمدينة.‏

 

وقالت الشرطة إن شخصين - بما في ذلك المشتبه به - لقوا مصرعهم بعد إطلاق النار مرة أخرى في ‏ليكوود.‏

 

وقال بول بازن، قائد شرطة دنفر، وفقًا لشبكة فوكس: "كان هذا الشخص مسؤولاً عن ‏الجريمة العنيفة التي حدثت هذا المساء.. وإدارة الشرطة لا تعتقد أن هناك تهديدًا على الأهالي بشكل بالغ".

 

وأضاف أن ‏المسلح أطلق النار على امرأتين وأصاب رجلاً بالرصاص ، وفي موقع آخر في دنفر ، أطلق النار وقتل ‏رجل آخر.

 

وذكر تقرير فوكس نيوز نقلا عن الشرطة، إن المشتبه به قتل شخصا آخر في ليكوود قبل أن تتعامل معه ‏شرطة المنطقة، وأضافت القناة أن المسلح المشتبه به فر من سيارته وأطلق النار على رجل نقل ‏إلى المستشفى.‏ كما تم إطلاق النار على الضابط بعد ذلك بوقت قصير، وقالت الشرطة إن الضابط يخضع لعملية ‏جراحية.‏

 

 


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