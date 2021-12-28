مجزرة فى كولورادو الأمريكية.. مسلح يقتل 4 ويصيب 3 بينهم ضابط فى مطاردة

أعلنت الشرطة الأمريكية في كولورادو مقتل رجل مسلح تسبب في قتل 4 أشخاص، وإصابة 3 بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار في مواقع متعددة في دنفر وضاحية ليكوود .
وأفادت قناة فوكس بأن المسلح قُتل برصاصة في ليكوود، وقالت السلطات إنها تبحث في منطقة في بلمار عن مشتبه بهم إضافيين محتملين.
وذكرت الشرطة أن إطلاق النار الأول وقع في دنفر وأسفر عن مقتل سيدتين، وأصيب شخص آخر، ووقع إطلاق نار منفصل أسفر عن مقتل رجل آخر في مكان آخر بالمدينة.
وقالت الشرطة إن شخصين - بما في ذلك المشتبه به - لقوا مصرعهم بعد إطلاق النار مرة أخرى في ليكوود.
وقال بول بازن، قائد شرطة دنفر، وفقًا لشبكة فوكس: "كان هذا الشخص مسؤولاً عن الجريمة العنيفة التي حدثت هذا المساء.. وإدارة الشرطة لا تعتقد أن هناك تهديدًا على الأهالي بشكل بالغ".
وأضاف أن المسلح أطلق النار على امرأتين وأصاب رجلاً بالرصاص ، وفي موقع آخر في دنفر ، أطلق النار وقتل رجل آخر.
وذكر تقرير فوكس نيوز نقلا عن الشرطة، إن المشتبه به قتل شخصا آخر في ليكوود قبل أن تتعامل معه شرطة المنطقة، وأضافت القناة أن المسلح المشتبه به فر من سيارته وأطلق النار على رجل نقل إلى المستشفى. كما تم إطلاق النار على الضابط بعد ذلك بوقت قصير، وقالت الشرطة إن الضابط يخضع لعملية جراحية.
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