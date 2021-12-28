مباحثات أمريكية بولندية حول الموقف في أوكرانيا

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أجرى مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان محادثة هاتفية مع رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، لبحث التعزيزات العسكرية الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، إن المسئولين "تبادلا الآراء حول التعزيزات العسكرية الروسية قرب حدود أوكرانيا، وأكدا أهمية وحدة التحالف في جهود الدبلوماسية والردع"، وأكد سوليفان دعم الولايات المتحدة للبند الخامس من (معاهدة) حلف شمال الأطلسي (المتعلق بالدفاع المشترك)، مسيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لدعم حلفائنا في الخاصرة الشرقية بينما يدافعون عن بلادهم.



ويتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا. وتصف روسيا تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدود روسيا.