ليه محطات الطاقة الشمسية والرياح أفضل مجالات للاستثمار ..اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

أصبح الاستثمار فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة على أرض مصر من أكثر الاستثمارات التى تجذب المستثمرين لما تحققه من مكاسب اقتصادية كبيرة فى ظل انخفاض تكلفتها بالمقارنة بالمشروعات التقليدية لتوليد الكهرباء، وذلك لعدة أسباب أهمها المناخ المتميز الذى تتمتع به مصر طوال أيام العام علاوة على اختيار مواقع إنشاء المحطات وفقا لأطلس مصر الذى يحدد أفضل أماكن السطوع الشمسي وأعلى معدلات لسرعة الرياح التى لا يوجد مثلها على مستوى العالم.

وفيما يلى أهم المعلومات التي تساعد على الاستثمار في الطاقة المتجددة:

1- حدد أطلس مصر إجمالى المساحة التى يمكن إنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء عليها 7673 كيلو مترا.

2- تسمح المساحة التى حددها أطلس مصر لإنشاء محطات شمسية ورياح بقدرة إجمالية تبلغ 90 ألف ميجا وات.

3- بالنسبة للمساحات التى تصلح لإنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء :

- منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجا وات.

- منطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجا وات.

- منطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 23 الف 350 ميجا وات.

4- المساحات التى تصلح لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء فى مصر.

- منطقة شرق النيل على مساحة 12 الف 90 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 24 الف 900 ميجا وات.

- منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 17 الف 400 ميجا وات.

- منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجا وات.

- منطقة كوم امبو على مساحة 7 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 260 ميجا وات.