اليوم السابع
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للمرة الثانية خلال يومين: مصر للطيران تغير مسار رحلة نيويورك لإنقاذ حياة راكب

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:13 م
للمرة الثانية خلال يومين: مصر للطيران تغير مسار رحلة نيويورك لإنقاذ حياة راكب مصر للطران
كتب أحمد مصطفى

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صرح مصدر مسئول بمصرللطيران أنه من منطلق حرص الشركة الوطنية علي سلامة عملائها ومسافريها التي تضعهم دائما في مقدمة أولوياتها قرر قائد رحلة الشركة رقم MS986 ، التي أقلعت اليوم من مطار جون كينيدي بنيويورك متجهة إلي مطار القاهرة تحويل مسار الرحلة، والهبوط اضطراريا بمطار Stephenville بكندا لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة وسرعة إسعافه بأقرب مطار.
 
وأضاف المصدر يأتي هذا الهبوط الاضطراري للمرة الثانية في أقل من يومين ، حيث قامت مصرللطيران بتغيير مسار رحلتها ايضا رقم MS985 المتجهة يوم الأحد الماضي من مطار القاهرة الي نيويورك لإنقاذ حياة راكبة والهبوط اضطراريا بمطار فرانكفورت بألمانيا .
 
وتحرص مصرللطيران علي هذا الإجراء بالرغم من تأثيره علي حركة وانتظام جدول التشغيل ومايتتبعه من نفقات مادية إضافية.
 
ويتابع مركز عمليات مصرللطيران، استئناف الطائرة لرحلتها عقب إقلاعها مرة أخري من مطار كندا حتي وصولها إلى مطار القاهرة.

مصر للطيران

مطار القاهرة

أخبار الطيران

إنقاذ حياة مريض

تحويل مسار طائرة

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