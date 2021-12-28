اليوم السابع
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لدعم جهاز المناعة.. تعرف على الفوائد الصحية لـ 4 أنواع من الفاكهة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:00 ص
لدعم جهاز المناعة.. تعرف على الفوائد الصحية لـ 4 أنواع من الفاكهة فاكهة
كتبت - ميرفت رشاد

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في خضم جائحة كورونا عالميا، إلى جانب موسم البرد والإنفلونزا ، تكون المناعة على رأس أولوياتنا، وللحفاظ على جهازك المناعي في أفضل حالاته، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها.

الحصول على قسط كافٍ من النوم وعدم الإجهاد كثيرًا وممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد نظام المناعة لديك، و غالبًا ما يتم الحديث عن فيتامين سي وتظهر الأبحاث أنه يساعد في دعم جهاز المناعة لديك ، يحصل معظمنا على ما يكفي من وجباتنا الغذائية ولكن هناك الكثير من الفواكه الغنية بفيتامين سي، و تحتوى على الألياف والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

1. البرتقال

يوفر البرتقال المتوسط ​​78٪ من احتياجاتك من فيتامين سي في اليوم، يحتوي عصير البرتقال أيضًا على نسبة هائلة تبلغ 103٪ من فيتامين سي في نصف كوب، لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا لأن معظمنا يفكر في البرتقال عندما نفكر في فيتامين سي.

2. الكيوي

قد لا يفكر معظمنا في الكيوي المتواضع على أنه نجم مغذٍ ، لكن 1 كيوي متوسط ​​الحجم يمنحك 71٪ من فيتامين سي اليومي ليس سيئًا للفاكهة الغامضة.

3. الفراولة

كوب من الفراولة المقطعة يوفر 54٪ من احتياجاتك من فيتامين سي مما يعني أنك ستحصل على أكثر من احتياجاتك اليومية في كوب واحد.

4. الجريب فروت

نصف حبة جريب فروت متوسطة الحجم تمنحك 43٪ من احتياجاتك من فيتامين سي، أو يمكنك شرب نصف كوب من عصير الجريب فروت بنسبة 78٪ من فيتامين سي، هناك شيء واحد يجب ملاحظته ، وهو أن الجريب فروت يتفاعل مع بعض الأدوية ، مثل أدوية الكوليسترول وضغط الدم ، لذا تحقق جيدًا قبل أن تجعل الجريب فروت المصدر الرئيسي لفيتامين سي.

 

 

 

 


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الشتاء

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