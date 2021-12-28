وقال الوزير الروسي -خلال اجتماع للجنة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج اليوم الثلاثاء- "نحن الآن نعمل على هذا المسار الحازم، الذي يهدف إلى الدفاع عن مصالحنا ورفض تقديم تنازلات تكون أحادية الجانب ولا تأخذ في الاعتبار توازن المصالح"، مؤكدا أن المهمة هي خلق ظروف مواتية لتنمية وتطوير روسيا وضمان أمنها ورفع مستوى رفاهية مواطنيها.

وفي السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، استحالة أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاقات بشأن قضايا الضمانات الأمنية خلال اجتماع واحد، ومع ذلك تستحيل أيضًا إطالة أمد عملية التفاوض.

وقال ريابكوف -في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "من المستحيل التوصل إلى اتفاق في يوم واحد ولا يمكننا أيضا إطالة أمد العملية، لأن القضية ملحة وخطيرة للغاية".

وأكد الدبلوماسي البارز أن الجانب الروسي ينظر إلى الوضع الحالي في المجال الأمني ​​على أنه "يتطلب إجراءات عاجلة"، موضحا: "لهذا السبب، نعتبر محاولات الجانب الآخر المتوقعة تمامًا، لتمديد العملية وتحويل كل هذا إلى حجج لا نهاية لها، على أنها يقامر بتعطيل المحادثات مع ما يترتب على ذلك من عواقب".

ويُذكر أن روسيا نشرت في 17 ديسمبر الجاري مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تتضمن الحد من نشر أسلحة استراتيجية، مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، بما في ذلك على حساب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.

