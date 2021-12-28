اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:21 م
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قطار التنمية فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الجنوب على خارطة التنمية الزراعية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:59 م
قطار التنمية فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الجنوب على خارطة التنمية الزراعية.. إنفوجراف صعيد مصر - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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"قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية ، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمثلت فى التالى:

المشروعات التنموية

1- 241 مشروع تنموي زراعي بتكلفة ( 17 ) مليار جنيه

التوسع الأفقي

2- 550 ألف فدان تم إضافتهم للرقعة الزراعية بجنوب الوادي ومحافظات الصعيد.

دعم الخدمات الزراعية

3- - 103 مليون كارت فلاح لمزارعي الصعيد تم تسليم حوالي 550 ألف منها للمزارعين.

 55صنفا عالية الإنتاجية قصيرة العمر تم استنباطها للمحاصيل الاستراتيجية 

قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر
قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر

 

"قمح – ذرة – قطن – فول "

4- 4.5 مليار جنيه دعم الأسمدة لمزارعي الصعيد.

5- 90 ألف طن تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية تم توزيعها على المزارعين.

6- 3200 آلة زراعية لتقديم خدمات الميكنة الزراعية .

  دعم مبادرة حياة كريمة

7- 2026 مشروع للنفع العام بمساحة 9700 فدان منها 210 مشروع بمساحة 133 فدان ضمن مبادرة حياة كريمة

8- 210 مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة فى عدد (9) محافظات بالصعيد بتكلفة (1.2) مليار جنيه

 مشروعات تنمية الثروة الحيوانية

9- 1.8 مليار تم تخصيصها للمشروع القومي لإحياء البتلو بإجمالي عدد 120 ألف رأس وحوالى 11 ألف مستفيد

10- 25 مركز متطور لتجميع الألبان

11- 1700 قافلة بيطرية تم تنفيذها لتحصين وعلاج 1.4 مليون رأس

12- 3 مليون رأس تم التأمين عليها لدى صغار المربين

تسهيلات وإعفاءات تمويلية

13- 1.5 مليار جنيه قيمة دعم التمويل المقدم لمزارعي الصعيد بعدد 1.1 مليون مستفيد

14- 2.2 مليار جنيه إعفاءات للمتعثرين لــ 148 ألف مستفيد.


الزراعة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

التنمية الزراعية

الصعيد

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