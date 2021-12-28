قطار التنمية فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الجنوب على خارطة التنمية الزراعية.. إنفوجراف

"قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية ، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتمثلت فى التالى:
المشروعات التنموية
1- 241 مشروع تنموي زراعي بتكلفة ( 17 ) مليار جنيه
التوسع الأفقي
2- 550 ألف فدان تم إضافتهم للرقعة الزراعية بجنوب الوادي ومحافظات الصعيد.
دعم الخدمات الزراعية
3- - 103 مليون كارت فلاح لمزارعي الصعيد تم تسليم حوالي 550 ألف منها للمزارعين.
55صنفا عالية الإنتاجية قصيرة العمر تم استنباطها للمحاصيل الاستراتيجية
قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر
"قمح – ذرة – قطن – فول "
4- 4.5 مليار جنيه دعم الأسمدة لمزارعي الصعيد.
5- 90 ألف طن تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية تم توزيعها على المزارعين.
6- 3200 آلة زراعية لتقديم خدمات الميكنة الزراعية .
دعم مبادرة حياة كريمة
7- 2026 مشروع للنفع العام بمساحة 9700 فدان منها 210 مشروع بمساحة 133 فدان ضمن مبادرة حياة كريمة
8- 210 مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة فى عدد (9) محافظات بالصعيد بتكلفة (1.2) مليار جنيه
مشروعات تنمية الثروة الحيوانية
9- 1.8 مليار تم تخصيصها للمشروع القومي لإحياء البتلو بإجمالي عدد 120 ألف رأس وحوالى 11 ألف مستفيد
10- 25 مركز متطور لتجميع الألبان
11- 1700 قافلة بيطرية تم تنفيذها لتحصين وعلاج 1.4 مليون رأس
12- 3 مليون رأس تم التأمين عليها لدى صغار المربين
تسهيلات وإعفاءات تمويلية
13- 1.5 مليار جنيه قيمة دعم التمويل المقدم لمزارعي الصعيد بعدد 1.1 مليون مستفيد
14- 2.2 مليار جنيه إعفاءات للمتعثرين لــ 148 ألف مستفيد.
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