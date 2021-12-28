هانوى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كوفيد - 19 فى فيتنام لشخص وصل إلى العاصمة هانوى قادما من المملكة المتحدة.

وقال نائب وزير الصحة الفيتنامي نجوين ترونج سون، وفقا لصحيفة (في إن إكسبريس) الفيتنامية، أن هذا الشخص وصل قبل تسعة أيام وهو الآن في الحجر الصحي في مستشفى عسكري. وكان الشخص المصاب قد وصل إلى مطار نوي باي في هانوى في 19 ديسمبر الجاري، وثبتت إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك تم نقله للمستشفى العسكري، ثم أكد فحص التسلسل الجيني الذي أجري له يومي 20 و21 ديسمبر إصابته بمتحور "أوميكرون".

وكانت فيتنام قررت إصدار جواز سفر رقمي خاص بها للمحصنين ضد فيروس كورونا المستجد سيحمل التفاصيل الشخصية والمعلومات الخاصة بالتطعيم لحامله.

وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان، وفقًا لصحيفة (في إن إكسبريس) الفيتنامية، أن جواز السفر الخاص بالتطعيم سيشمل اسم حامله وتاريخ ميلاده وجنسيته والمرض الذي تم التطعيم ضده وعدد جرعات اللقاح وتواريخ التطعيم ونوع اللقاح.

وأشارت إلى أن المعلومات التي يقدمها جواز السفر تتوافق مع وثائق منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية قد أعلنت قبول جوازات سفر اللقاح من 78 دولة ومنطقة، كما قبلت أستراليا وبيلاروسيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جواز سفر اللقاح الخاص بفيتنام، بينما هو قيد الدراسة في دول أخرى.