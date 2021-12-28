وقال نائب وزير الصحة الفيتنامي نجوين ترونج سون، وفقا لصحيفة (في إن إكسبريس) الفيتنامية، أن هذا الشخص وصل قبل تسعة أيام وهو الآن في الحجر الصحي في مستشفى عسكري.

وكان الشخص المصاب قد وصل إلى مطار نوي باي في هانوى في 19 ديسمبر الجاري، وثبتت إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك تم نقله للمستشفى العسكري، ثم أكد فحص التسلسل الجيني الذي أجري له يومي 20 و21 ديسمبر إصابته بمتحور "أوميكرون".