فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة لصيانة المحولات بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة اليوم الثلاثاء لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار عن محول الشرطه 2 في منطقه ميدان اكا من الساعة 9 صباحاً حتي 2 ظهراً ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.