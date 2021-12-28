غلق وتشميع مركز للعلاج بالأعشاب بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قامت مديرية التموين بحافظة بنى سويف ،تحت إشراف المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، وبالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وفرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف بغلق وتشميع منشأة"مركز للعلاج بالأعشاب"يديرها أحد الأشخاص بدون ترخيص، وذلك فى إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتكثيف حملات التموين،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.



حيث تم التحفظ المضبوطات والتي شملت:5 أجولة بلاستيك تحتوى على أعشاب جافة مجهولة المصدر وميزان قياس أطوال و2 ماكينة تغليف عبوات و 14 زجاجة زيت زيتون و48 زجاجة معبأة بدون بيانات، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة





