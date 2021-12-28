ضبط مستريح جديد بشبرا الخيمة نصب على مواطنين فى بيع أراضى وهمية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط محام، لاتهامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين من أبناء مدينة شبرا الخيمة، حيث حرر العديد منهم المحاضر لقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة جدا مقابل تحرير عقود وهكمية بقطع أراضى ثبت عدم ملكيته لها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود العديد من البلاغات من الأهالى بنطاق دائرة القسم، بقيام محام بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل بيع قطع أراضى، ثبت بعد ذلك عدم ملكيته لها، وبيعه لقطع الأراضى الواحدة بعقود لأشخاص كثيرين.

وعلى الفور الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "ع ع ا"، محام، وبالمعاينة والفحص، تبين أن المتهم تحصل على مبالغ مالية مقابل تحرير عقود لبيع قطعة أرض على مساحة 10 أفدنة بنطاق القسم، قام بتقسيمها، بعدما تحصل عليها من هيئة أملاك الأوقاف عن طريق مزاد علنى، إلا أنه لم يوف بسداد الأقساط الخاصة بها، وبعد توصيل المرافق وسكن ما يزيد على 700 أسرة بها على مدار ما يزيد على 15 عاما، فوجئوا بقيام لجنة من الوزراة بإعلامهم أن الأرض لازالت ضمن أملاك الوزارة.

كما تبين أيضا تحصل المتهم على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل تحرير عقود بيع اراضى بمناطق أخرى، وتبين تحرير عقود لطعة الأرض لأكثر من شخص، كما حصل أحد الأشخاص على 18 حكما واجب النفاذ ضده، وكذلك 18 حكما واجب النفاذ ضد زوجته، وتحرر المحضر رقم 37637 جنح قسم ثان شرطة شبرا الخيمة.

وبعرض المتهم على النيابة أمرت باستمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.