صعود بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الثلاثاء باستثناء "أبو ظبى"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.38% رابحًا 154.28 نقطة ليغلق عند مستوى 11315.32 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.34% رابحًا 10.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3199.06 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.25% رابحًا 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1791.23 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، وحيدًا بنسبة 0.15% خاسرًا 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8391.267 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.38% رابحًا 154.28 نقطة ليغلق عند مستوى 11315.32 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.78% رابحًا 467.82 نقطة ليغلق عند مستوى 26704.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 145 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.55%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.39%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والمرافق العامة بنسبة 1.29%، 1.27%، على التوالي، ثم قطاعي النقل والإعلام والترفيه بنسبة 1.09%، 1.04%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.9%، فيما تراجع قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وتجزئة الأغذية بنسبة 0.48%، 0.2%، على التوالي.

وقفز 163 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 5.2%، ثم سهم "أم آي اس" بنسبة 3.86%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 3.81%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم "دراية ريت" بنسبة 2.50%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 1.67%، ثم سهم "تشب" بنسبة 1.59%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 404.6 مليون ريال سعودي.



بورصة دبى كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.34% رابحًا 10.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3199.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.1 مليون سهم محققة ما قيمته 175.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2438 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.87%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.47%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.5%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 7.14%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 3.7%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.5 مليون ورقة بقيمة 50.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.20%.



بورصة البحرين وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% رابحًا 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1791.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 511.6 ألف سهم بقيمة 201.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 21.93% مدفوعًا بارتفاع بنك السلام، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.01%، 0.76%، 0.54%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 15.2% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.27%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحًا 19.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7046.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحًا 17.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7653.50 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% رابحًا 24.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5863.40 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحًا 16.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6093.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 157.5 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7799 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.84%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 2.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.39%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.23%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%.



بورصة أبو ظبى فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% خاسرًا 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8391.267 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 1.540 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 163.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 5287 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها البنوك بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالى.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 11.78%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 4.46%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10%، ثم سهم " شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.76%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 7.35%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 315.1 مليون درهم.