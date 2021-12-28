اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شقق جاهزة على المفتاح.. رسائل الحسم والأمل من الرئيس السيسى للمصريين.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:36 م
شقق جاهزة على المفتاح.. رسائل الحسم والأمل من الرئيس السيسى للمصريين.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسي

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان الجديدة بعد جولة تفقدية بالمدينة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، ومعرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

ونستعرض خلال هذا الإنفوجراف أبرز ما قاله الرئيس خلال افتتاح المدينة..

الرئيس يفتتح مدينة أسوان الجديدة
الرئيس يفتتح مدينة أسوان الجديدة

التحدى بتاعنا نعمل شقق إيجار وهعملها.. 100 ألف شقة بفرشها

امشوا على الدائرى وشوفوا حجم المنشآت والمسكون منها

البناء على الأرض الزراعية أذى واستثمار مش فى محله وكده بتحبس فلوسك

الناس سايبة بيوت مش ساكنة طيب عملتوها ليه؟!

دخلنا مجال الإسكان لوقف البناء القبيح وليس للمنافسة

البلد متعلقة فى رقبتنا ولو مش مستعد اخلى رقبتك

قلت من 3 سنين مفيش بيع أراضى والدولة هتبنى لحد ما نعمل آليات منضبطة

البلد كانت خرجت عن السيطرة وحرام تحطوا فلوسكم فى مبانى مش مستغلة


افتتاح اسوان الجديدة مدينة اسوان الجديدة

أزمات الإسكان

الإسكان

100 الف شقة مفروشة

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