رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لمواجهة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن حوائط وغرف مبنية بالطوب الأبيض بغرض استعمالها كمغسلة سيارات خلف قرية سيدى المنصوري بمنطقة حى شرق، بإجمالى مساحة حوالى 350 متر مربع، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والتعامل معها في المهد.

وقال رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمكنت الحملة بمعاونة حسام العمدة رئيس حي شرق ورجال الحي وحملة المعدات الثقيلة، من إزالة المخالفة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، وبمشاركة الرائد سعيد شبل مأمور بندر الأقصر بالإنابة.

كما تمكن رجال حي المطار بمدينة الأقصر بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، من التصدي لمخالفة بناء بدون ترخيص تم رصدها بطريق البنى القديم الترابى بمنطقة حي المطار، تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء، بالمتابعة المستمرة لرصد أية مخالفة بناء بدون ترخيص، أو تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أثناء مرور الأجهزة التنفيذية (حي المطار والإدارة الهندسية) بمجلس مدينة الأقصر تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن تركيب شدة خشبية لسقف دور أول علوى، وتم إيقاف أعمال البناء، لافتاً إلى أن البناء المخالف على مساحة 70 م٢، موضحا أنه جارى فك الشدة الخشبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له.



جانب من حملات إزالة التعديات بالأقصر



حملات لمواجهة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف