اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:17 م
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رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى مطران جنوب إفريقيا: عاش محاربًا لأجل العدالة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:14 م
رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى مطران جنوب إفريقيا: عاش محاربًا لأجل العدالة المطران ديزموند توتو مطران جنوب أفريقيا
كتب: محمد الأحمدى

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نعى دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المطران ديزموند توتو المطران الأنجليكاني بجنوب إفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام مؤكدًا أن المطران الراحل عاش محاربًا لأجل العدالة والسلام طوال حياته.

وقال رئيس الأساقفة فى بيان له اليوم: باسمى وباسم شعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية نعزى الكنيسة الأنجليكانية الشقيقة فى جنوب إفريقيا فى وفاة المطران توتو أحد كبار المناضلين ضد حكم الفصل العنصرى البائد فى جنوب أفريقيا، والذى ساهم بشكل فعال مع الرئيس الراحل مانديلا فى إنهائه.

واعتبر رئيس الأساقفة إن المطران توتو قدم نموذجًا للقيادات الكنسية التي تدافع عن قضايا أمتها مصليًا أن يهب الله الصبر لأسرته وكل محبيه.

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جنوب افريقيا

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