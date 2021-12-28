اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خلى بالك من الدفاية.. خطوات تحميك من أبرز أسباب حرائق الشتاء.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:22 ص
خلى بالك من الدفاية.. خطوات تحميك من أبرز أسباب حرائق الشتاء.. تعرف عليها دفاية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتشر فى فصل الشتاء مع انخفاض درجة برودة الطقس، حرائق بالشقق السكنية ناتجة عن ماس كهربائى بسبب استخدام الدفايات، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة ومنها :

 

  - التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.


فصل الشناء

حرائق الدفايات

اخبار الحوادث

الشقق السكنية

سيارات الاطفاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة