خلال المواجهة القانونية.. والدة الرضيع المخطوف تنهمر بالبكاء وتتهم سيدة بخطفه

كتب عبد الله محمود

انهمرت والدة الطفل الرضيع المخطوف، فى البكاء فور رؤيتها المتهمة بخطف نجلها منها، خلال المواجهة القانونية التى أجرتها النيابة العامة بينهما عقب تمكن الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على المتهمة.



وأوضحت والدة الطفل الرضيع، خلال الإدلاء بأقوالها فى تحقيقات النيابة العامة، أن تعرفت على المتهمة أثناء خروجها من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، موضحة أن المتهمة اصطنعت حيلة للتعرف عليها بعد أن رأتها وهى تبكى بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجها، لافتة إلى أن المتهمة طلبت منها الذهاب معها إلى منزل الزوجية لإنهاء الخلاف بينها وبين زوجها، إلا أن زوجها رفض الصلح وقام بطردتهما من المنزل، مشيرة إلى أنها توجهت بعد ذلك مع المتهمة إلى أحد المطاعم، وأثناء وجودهما داخل المطعم، قامت المتهمة بمغافلتها وأخذت رضيعها منها بحجة إسكاته من البكاء، وفرت هاربة.



وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين) بأنها عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها "طفل يبلغ من العمر شهرين"، تعرفت على إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وتبادلا الحديث حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها باختطاف الطفل ولاذت بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل المشار إليه.. وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل واتهمتها باختطافه فتقرر حبسها.