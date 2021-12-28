جبروت امراة بالسيدة زينب.. تختطف رضيعا لإرضاء زوجها ومنع زواجه من أخرى

كتب محمود عبد الراضي

ربما يقف الشيطان طويلا يتعلم من هذا السيدة المكر والدهاء، فقد قررت خطف رضيع من والدته وإيهام زوجها بأنه ابنه لاستمرار الحياة الزوجية.

قالت المتهمة في اعترافاتها :"تقدم العمر، وتقلصت حظوظي في الانجاب، وهددني زوجي بالطلاق أو الزواج من أخرى، فدبت نار الغيرة في قلبي، محاولة الحفاظ عليه بشتى الصور، حتى اختمرت في ذهني فكرة اختطاف طفل.

وأضافت المتهمة: أوهمت زوجي بأنني حامل بالفعل، فارتسمت السعادة على وجهه، وطلبت منه الذهاب لشقة شقيقتي للإقامة بها طوال مدة الحمل حتى لا يلاحظ شيء، وكنت أتجول بمحيط المستشفيات في منطقة السيدة زينب لاختطاف طفل، وبالفعل تعرفت على سيدة وذهبنا سويا لمطعم، كان معها طفل عمره تقريبا 60 يوميا، فغافلتها واختطفته، حتى أوهم زوجي بأنه طفله وأنني أنجبته لدى شقيقتي.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين) بأنها عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها "طفل يبلغ من العمر شهرين ، تعرفت على إحـدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وتبادلا الحديث حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما ، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها بإختطاف الطفل ولاذت بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل المشار إليه.. وبمواجهتهما إعترفت بإرتكاب الواقعة وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل وإتهمتها بإختطافه فتم حبسها.