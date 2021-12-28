اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة أسيوط.. رئيس مركز ساحل سليم يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:31 ص
حياة كريمة أسيوط.. رئيس مركز ساحل سليم يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى جانب من الجولة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،  باستمرار المتابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، للاطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة،  خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة،  وفقاً لرؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للإنتهاء من هذه المشروعات وتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى تنفيذ خطط التنمية الموضوعة ، ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل في القرى الأكثر احتياجاً.

وفي هذا الإطار تفقد أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى مركز ساحل سليم ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة"،  والتي من بينها تنفيذ مجمع خدمات ومجمع زراعي بويط ، وإنشاء كويري راضي علي مصرف البداري الرئيسي،  للربط بين قريتي النزلة المستجدة وتاسا فضلاً عن انشاء كوبري علي الترعه الفاروقيه لربط نزله الملك بالطريق السريع،  بالاضافة إلى إنشاء مستشفي ساحل سليم المركزي ؛ رافقها خلالها رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.

 

تفقد حياة كريمة بساحل سليم
تفقد حياة كريمة بساحل سليم

 

جانب من حياة كريمة
جانب من حياة كريمة

 

 

حياة كريمة أسيوط
حياة كريمة أسيوط

 

 

حياة كريمة بأسيوط
حياة كريمة بأسيوط

 

 

حياة كريمة بساحل سليم
حياة كريمة بساحل سليم

 

 

حياة كريمة
حياة كريمة

 

 

حياه كريمة أسيوط
حياه كريمة أسيوط

 


 


محافظة أسيوط

حياة كريمة أسيوط

حياة كريمة

مركز ساحل سليم

مشروعات حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة