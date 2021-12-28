حفلات للأطفال بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة بمطروح الجمعة القادمة

فريق المحافظات

تعلن إدارة الحدائق العامة بمحافظة مطروح عن تنظيم حفلات للأطفال بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة ، والعمل على إضفاء أجواء من البهجة والسرور بهذه المناسبة، وذلك بحدائق الغزالة وكليوباترا يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 بدءا من الساعة الرابعة عصرا ، بأسعار مناسبة مع عمل عروض خاصة للمجموعات، وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الاستعداد الدائم وفتح حدائق المحافظة كمتنفس للأهالي واستقبال روادها وخاصة فى مواسم الأعياد .

وتتضمن الحفلات فقرات فنية متنوعة ومسابقات للأطفال مع توزيع جوائزعلى الفائزين وفقرات الدي چي ، وعروض لفرقة اوسكار للفنون الاستعراضية بالإضافة فقرات الغناء والراب وعرض fire show ، مع اجراء سحب على التذاكر والعديد من المفاجآت لإسعاد رواد الحدائق وأضفاء أجواء من الفرح والسرور .