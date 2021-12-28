اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:10 م
أكرم القصاص
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حفلات للأطفال بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة بمطروح الجمعة القادمة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:48 ص
حفلات للأطفال بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة بمطروح الجمعة القادمة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
فريق المحافظات

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تعلن إدارة الحدائق العامة بمحافظة مطروح عن تنظيم حفلات للأطفال بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة ، والعمل على إضفاء أجواء من البهجة والسرور بهذه المناسبة، وذلك بحدائق الغزالة وكليوباترا يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 بدءا من الساعة الرابعة عصرا ، بأسعار مناسبة مع عمل عروض خاصة للمجموعات، وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الاستعداد الدائم وفتح حدائق المحافظة كمتنفس للأهالي واستقبال روادها وخاصة فى مواسم الأعياد .

وتتضمن الحفلات  فقرات فنية متنوعة ومسابقات للأطفال مع توزيع جوائزعلى الفائزين وفقرات الدي چي ، وعروض لفرقة اوسكار للفنون الاستعراضية بالإضافة فقرات الغناء والراب وعرض  fire show ، مع اجراء سحب على  التذاكر والعديد من المفاجآت لإسعاد رواد الحدائق  وأضفاء أجواء من الفرح والسرور .


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رأس السنة الجديدة

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