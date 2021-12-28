جامعة حلوان تنظم غدا احتفالية "اليوم العالمى لمكافحة الفساد"

كتب محمد صبحى

تنظم لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان احتفالية " اليوم العالمي لمكافحة الفساد " يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021 وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان.

وعلي هامش الاحتفالية تشارك كل الكليات بفقرات، كما تم الإعلان عن أقامة عدد من المسابقات الفنية والثقافية والفنون التشكيلة المختلفة، الاغاني، كما تم عقد لجان الحكم علي الأعمال الفنية المقدمة وإعلان الفائزين بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، أسفر عنها فوز عدد من الأعمال الفنية من الكليات المتخصصة وغير المتخصصة وذلك من بين 130 عمل فني متقدم، والذين سوف يتم تكريمهم خلال الإحتفالية.

وجاءت نتيجة تحكيم مسابقة "قل لا للفساد" 2021 - 2022 في مجال البوستر بفوز عبد الرحمن احمد عبد الحكيم بكلية الفنون التطبيقية بالمركز الأول، مرام مصطفي علي بكلية الفنون التطبيقية بالمركز الثاني، فاطمة سيد ابراهيم بكلية الخدمة الاجتماعية بالمركر الثالث.

وفي مسابقة اللوجو فاز العمل المقدم من فريق كلية الصيدلة بالمركز الأول وهم د نجلاء محمد احمد ونعمة عبد الله ونور خالد عبد القوي، وفازت ياسمين خالد فتحي بكلية التربية الفنية بالمركز الثاني، ندي خالد جودة بكلية التربية الفنية بالمركز الثالث، دينا عماد من كلية الحقوق "تشجيعي".

تكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، د منال محمد علي الوكيل، الاستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، منال محمد، احمد يحيي عبد الفتاح.

كما قدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أغاني من كلية التربية، كلية التربية الموسيقية وتم تسجيلها وسيتم عرضها خلال الاحتفالية، كما سيقدم طلاب كليات التربية الرياضية بنين وبنات عروض رياضية، وكذلك معرض أعمال فنية من الكليات المتخصصة، فقرات شعرية من آداء الطلاب، كذلك يقدم طلاب قسم المسرح بكلية الآداب بعض الفقرات، ويتم تقديم فيديو كليب متخصصة من مختلف الكليات وذلك علي هامش الاحتفالية.

جدير بالذكر انه تم أقامة العديد من الفعاليات علي مدار شهر ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك من خلال اقامة مسابقات وفعاليات وندوات.