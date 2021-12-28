توقيع بروتوكول تعاون مع جمعيات أهلية لتوصيل المياه والصرف للأسر الأولى بالرعاية

كتب أحمد حسن

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بروتوكول تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنيالمعتمدة والمسجلة والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي؛ لتقوم بدورها المجتمعي المشارك في تنمية المجتمع والهادف لتحقيقرفعة المجتمع بكافة قطاعاته التنموية.

وأكد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، أن بروتوكول التعاون المبرم بينشركة مياه أسيوط والجمعيات الأهلية بمختلف مراكز محافظة أسيوط يهدف مساعدة محدودي الدخل في القرى الأولى بالرعاية لتوصيلخدمات المياه والصرف الصحي لمنازل تلك الأسر دون التقيد بالموقع الجغرافي داخل نطاق محافظة أسيوط طبقا للوائح والقوانين، وإيمانامن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الشركات التابعة بالدور الهام لمشاركة المجتمع المدنى فى بناء وتنمية المجتمعالمصري .

وأكد "درة" أن البروتوكول يهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وفقا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقعمن أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر غير القادرة والتي تمثل لبنة أساسية لايمكن أن يتجاهلها المجتمع بما يتفق مع الأهداف والرؤىالتنموية للدولة المصرية.