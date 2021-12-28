تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة موظف شركة بالقاهرة الجديدة × 7 نقاط

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا منذ قليل، حول واقعة وفاة موظف بشركة بمدينة القاهرة الجديدة، وتفاصيل التحقيقات فى بلاغ بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصّة بالتجمع الخامس، ووفاته خلال نقله للمستشفى.

ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل بيان النيابة العامة فى 7 نقاط كالتالى:

1- النيابة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة موظف بشركة بمدينة القاهرة الجديدة.

2 - ندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة.

3 - تطالب بعدم الخوض بأسباب انتحار الموظف.

4 - تؤكد بأنه لا صحة لحرق كاميرات الشركة وإتلاف المحتوي المصور.

5 - تناشد الجميع بالإدلاء بالمعلومات بدلًا من الحديث بها بالإعلام.

6 - تطالب رجال الأعمال بالإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسئولية، فالكل راعٍ والكل مسئول عن رعيته ومؤتمن على ما تحت يده.

7 - تُهيب بالالتزام فقط بما تعلنه النيابة العامة من بيانات ومعلومات حولها، حفاظًا على السلم العام.