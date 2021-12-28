تعرف على أسماء الحكومة الجديدة بالكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد

الكويت أ ش أ

أصدر ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، تتضمن 15 وزيرًا، وذلك بناء على الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 15 نوفمبر الماضى بالاستعانة بولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة تضمنت تعيين حمد جابر العلى الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعيسى أحمد محمد حسن الكندرى وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، و الدكتور رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورعلى فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالى والبحث العلمي، والمستشار جمال هاضل سالم الجلاوى وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، و الدكتور حمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة، و الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلى حسين على الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة، ومبارك زيد العرو المطيرى وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحى وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.