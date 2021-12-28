تحطم سيارة إثر انهيار "بلكونة" منزل بمدينة دمنهور فى البحيرة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة انهيار "بلكونة" منزل بالقرب من مستشفى العيون بوسط المدينة دون أى إصابات فى الأرواح.
وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انهيار بلكونة لأحد المنازل المجاورة لمستشفى الرمد بدمنهور، مما أدى إلى تهشم سيارة بسبب هذه الواقعة.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار وقطع الغاز والكهرباء بشكل احترازى حفاظا علي أرواح المواطنين.
كما انتقل المسئولين عن الوحدة المحلية والإدارة الهندسية إلى موقع العقار لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
تحطم سيارة إثر انهيار "بلكونة" منزل بمدينة دمنهور فى البحيرةالثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:07 م
انهيار بلكونة -أرشيفية
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شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة انهيار "بلكونة" منزل بالقرب من مستشفى العيون بوسط المدينة دون أى إصابات فى الأرواح.
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