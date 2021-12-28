تحرير 37 محضر مخالفة إجراءات احترازية فى حملة مكبرة بالمنيا.. التفاصيل

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواعيد الغلق الشتوية وكذلك ضبط حركة الشارع ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة، ورفع الإشغالات من شوارع المدينة و التى تعيق حركة المواطنين وتتسبب في التكدس المرورى.

وقال إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا شنت حملة مكبرة برئاسة نائب رئيس المدينة بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و النظافو وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضر مخالفة إجراءات احترازية وشدد رئيس المدينة على رؤساء المجالس المحلية بمتابعة أعمال النظافة بالقرى.

و قام قسم البيئة بالوحدة المحلية اليوم باستكمال أعمال تجميل مدخل القرية من ناحية المحيط واستكمال سور على بعد 600 متر تقريبا من مدخل قرية دمشير الرئيسى وأيضا تم مسح الطريق المحيط من ناحية عزبة الشيخ علاء التابعة للوحدة المحلية بدمشير حفاظا على مظهر وجمال القرية.

ومن جانب آخر واصل قسم الكهرباء بنزلة حسين أعماله الفنية، حيث تم صيانة وإنارة الكشافات أمام دور العباده بقرية زاوية سلطان وإصلاح الأعطال وإنارة الطريق العام لتيسير حركة المواطنين والحد من انتشار الحوادث المرورية.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل برفغ 15 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع ومن قرية طوه والقرى التابعه لها وتم المرور على نقاط التجميع بقرية محجوب وتجميع المخلفات ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وقام قسم الإنارة بصيانة كشافات الطريق الصحراوى من الناحية الشرقية ورفع عمود أيل للسقوط بالقرية وزراعة عمود حرصا على سلامه المواطنين والحد من انتشار الحوادث المرورية ليلا.